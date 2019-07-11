موعد تقديم سحب ملف كلية الشرطة 2019 في مصر

أعلنت أكاديمية الشرطة عن عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة، وفقاً للنظام المتبع كل عام فى مثل هذا التوقيت، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة والأزهرية.

وتعد كلية الشرطة من أقدم الكليات فى منطقة الشرق الأوسط، حيث تم إنشاء مدرسة البوليس فى ثكنات عابدين فى سنة 1896 لمدة 10 سنوات، ثم صدور أول قانون للمدرسة فى 1907 حتى 1924.

وتعدل اسم مدرسة البوليس إلى كلية البوليس سنة 1925 حتى 1952، وبعدها بعام تم تغير اسمها إلى كلية الشرطة حتى سنة 1974، وبعدها بعام أصبحت كلية الشرطة إحدى كيانات أكاديمية الشرطة.

تم الإعلان مؤخراً عن التنسيق المطلوب للقبول بكلية الشرطة ليكون من مجموع 65 % وذلك لطلاب الثانوية العامة، والمدارس الفنية، والثانوية الأزهرية، هذا بجانب بعض الاختبارات الخاصة بقدرات الطالب البدنية والعقلية.

ويبدأ التقديم يوم 20 يوليو 2019، وسيستمر لمدة 17 يوم دون انقطاع وبعدها يتم غلق باب التقديم حتي يتم الإعلان عن أسماء المقبولين لدخول اختبارات القدرات التي يتم من خلالها الإعلان عن النتائج النهائية للأشخاص المتقدمين.