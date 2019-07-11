حقيقة تعطل تويتر بسبب خلل فني - توقف تويتر

ضرب خلل فني مساء اليوم الخميس، موقع التواصل الاجتماعي تويتر مما أدى إلى تعطله في العديد من الدول العربية والاجنبية، حيث اشتكى الكثير من المستخدمين من التعطل المفاجئ.

واشتكى العديد من المستخدمين من تعطل الخدمات في موقع تويتر اليوم حيث تظهر لهم رسالة تظهر وجود خلل في الموقع الامر الذي سبب انزعاج لهم.

وقالت ادارة موقع تويتر عبر شاشتها الرئيسية إنها تعمل على اصلاح الخلل في الموقع واعادة الامور إلى طبيعتها قريبا واصفة الأمر بأنه شيء فني غير صحيح.

وتويتر أحد أشهر شبكات التواصل الاجتماعية ووسائل التواصل الاجتماعي في العالم، يقدم خدمة التدوين المصغر والتي تسمح لمستخدميهِ بإرسال «تغريدات» من شأنها الحصول على إعادة تغريد أو/و إعجاب المغردين الآخرين، بحد أقصى يبلع 280 حرفا للرسالة الواحدة.