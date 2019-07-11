نتيجة الثانوية العامة 2019 ورابط الاستعلام برقم الجلوس.. الموعد النهائي لظهور النتيجة...

يعيش طلاب الثانوية العامة حالة من القلق والترقب انتظارا لنتيجة الثانوية العامة 2019 والتي يمكنهم الحصول عليها برقم الجلوس فور ظهورها.

وأنهى طلاب الثانوية العامة بمختلف الشعب العلمية والأدبية علمي رياضة وعلمي علوم الامتحانات للعام الدراسي الحالي يوم 3 يوليو 2019.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

وفور إعلان وزارة التربية والتعليم لنتيجة الثانوية العامة يمكن للطلاب الحصول عليها برقم الجلوس.

يدخل طالب الصف الثالث الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم: http://www.moe.gov.eg/ والاستعلام عن نتيجة الثانوية 2019 برقم الجلوس.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أنها انتهت من تصحيح أوراق امتحانات الطلاب وجاري العمل على مراجعة الدرجات ورصدها لإعلان النتيجة بشكل رسمي.

وشدد الوزارة على المصححين بضرورة الانتباه إلى درجات الطلاب وأن يحصل الطالب على الدرجة التي يستحقها.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019

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ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الثانوية 2019 خلال الأسبوع المقبل بأقصى تقدير.

وكشفت مصادر مسئولة في تصريحات صحفية أنه من المتوقع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 يوم الإثنين المقبل.

وفي كل عام يعقد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي مؤتمرا صحفيات يعلن فيه الإحصائيات الرسمية لامتحانات ونتائج الثانوية العامة وأسماء أوائل الثانوية.

ويكرم وزير التربية والتعليم أوائل الثانوية كل عام شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي.

وعقب المؤتمر الصحفي مباشرة يتم رفع النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويستطيع طالب الثانوية بعد ذلك الحصول على النتيجة برقم الجلوس فور رفعها على الموقع.

ويمكنكم متابعة موقع نجوم مصرية أولا بأول لمعرفة نتيجة طلاب الثانوية فور صدورها وإعلانها مباشرة.