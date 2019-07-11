نتيجة الثانوية بالإمارات على نظام المنهل ونظام “eSIS”

ينتظر الطلاب نتيجة الثانوية في الإمارات بعدما انتهوا من الامتحانات نهاية شهر يونيو الماضي. وكشفت وزارة التربية والتعليم في الإمارات أنه سيتم إعلان نتائج الثانوية العامة من خلال بوابات نظم المعلومات التابعة لها والمخصصة لإعلان نتائج الطلاب.

رابط نتيجة الثانوية بالإمارات.. نظام المنهل و “eSIS“

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان أسماء أوائل الثانوية ونتيجة بقية الطلاب من خلال نظام المنهل.

وقالت إن نتائج طلاب الثانوية في إمارة أبو ظبي سيتم إعلانها على نظام “eSIS”

وقبل ظهور نتيجة عموم الطلاب سيتم الإعلان أولا عن أسماء العشرة الأوائل من الطلاب في الصف الثاني عشر.

ويمكن متابعة النتيجة من خلال الرابط التالي: https://sso.moe.gov.ae/

طريقة معرفة نتيجة الثانوية بالإمارات

بعد الدخول على نظام المنهل أو نظام “eSIS” يتم تسجل الدخول باستخدام البريد الالكتروني الخاص بالطالب والرقم السري المخصص له.

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وبعد الدخول يبحث الطالب عن النتيجة من خلال الخطوات التي توجد داخل هذه الأنظمة.

وتتميز دولة الإمارات بتخصيص أنظمة لكل الخدمات التي تقدمها للمواطنين سواء الطلاب أو المعلمين أو الموظفين بشكل عام.

ويتاح على نظام المنهل نتائج الطلاب في مختلف السنوات الدراسية، وهي طريقة انتهجتها الإمارات لتنظيم العمل داخل مؤسساتها.

برنامج تمكين للتعلم الذاتي

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أنشأت نظام جديد باسم تمكين بهدف التعلم الذاتي واكتساب المهارات المختلفة.

وخصصت الوزارة هذا النظام للطلاب من الصف الرابع للصف الحادي عشر، وهم الطلاب الذي لم يتمكنوا من احتياز 3 مواد ويهتم النظام برفع مستوياتهم.

وينطلق النظام ويكون متاحا أمام الطلاب منتصف يوليو 2019.