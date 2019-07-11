كشوف نتائج الصف الثالث متوسط 2019 الآن برقم التلميذ عبر موقع وزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم الخميس 11 يوليو نتائج الصف الثالث المتوسط 2019 الدور الأول، حيث تم رفع كشوفات نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط الدور الأول عن العام الدراسي 2018/2019 ويمكنك الآن الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2019 عن طريق تحميل الكشوفات عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقعي ناجح والناجح.

نتائج الصف الثالث متوسط 2019

يأتي إعلان نتائج الصف الثالث متوسط 2019 الدور الأول بعد أن أنهت مديرية التقويم العامة جميع العمليات المتعلقة بالإعلان النهائي للنتائج من تصحيح الدفاتر التي أجرى الطلاب الامتحانات بها لجميع المحافظات في مختلف المواد والانتهاء كذلك من عمليات التدقيق والمراجعة وإعداد كشوف النتائج.

وأعد وزير التربية العراقية خطة لإظهار نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط 2019 تتمثل في أن يتم الإعلان عنها بشكل مركزي ما يعني أنها تظهر في جميع المحافظات بشكل موحد داخل العراق وحتى تلك الموجودة خارج البلاد أيضا.

وبعد الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2019 يسيتسنى للطلاب تقديم التظلمات والشكاوى من نتيجة الامتحانات إذا رأوا أن هناك تعارض بين النتيجة التي حصلوا عليها وأداءهم في الاختبارات في موعد يتم الكشف عنه لاحقا.

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كشوفات نتائج الصف الثالث المتوسط 2019

ويمكنك الآن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2019 الدور الأول برقم التلميذ من خلال الكشوفات التي أعدتها وزارة التربية العراقية وبها نتائج الطلاب لجميع المحافظات كل واحدة منها على حدة، وفيما يلي نستعرض المواقع التي يمكنك تحميل الكشوفات من خلالها.

وظهرت الآن نتائج الثالث متوسط عبر موقع وزارة التربية العراقية والذي يمكنك الولوج إليه مباشرة من هنا، أو موقع ناجح من هنا، ويشار إلى أن الأخير يتيح لك مباشرة تحميل كشوف النتيجة لمحافظتك مع العلم أن كشوفات بعض المحافظات مقسمة على أكثر من رابط للتحميل، وفي هذه الحالة إذا لم تجد نتيجتك في كشف منها قم بتحميل الكشف الذي يليه مباشرة.

يذكر أنه تم رفع كشوفات نتائج الصف الثالث المتوسط لمحافظات رصافة وكرخ والبصرة ونينوي والأنبار والمثنى والنجف وكربلاء وواسط وبابل وديالي والقادسية وذي قار وصلاح الدين وكركوك وميسان.