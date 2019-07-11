رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

ينشر موقع نجوم مصرية رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس والتي سيتم الإعلان عنها لطلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري خلال الأيام المقبلة.

وانتهى طلاب الثانوية الأزهرية من امتحانات العام الدراسي 2018-2019 سواء الامتحانات لشعبة علمي بالثانوية الأزهرية أو أدبي للثانوية الأزهرية أو الشعبة الإسلامية.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية أن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية ستكون متاحة أما طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.

ويمكن الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية ومعرفة النتيجة من هنا.

ويعمل المصححون في قطاع المعاهد الأزهرية على مراجعة الدرجات ورصدها بعدما انتهوا من تصحيح جميع أوراق الطلاب في مراكز التصحيح منها مراكز في القاهرة والوجه البحري ومراكز تصحيح في الوجه القبلي.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

وفور ظهور نتيجة الثانوية الأزهري يمكنكم متابعة موقع نجوم مصرية باستمرار لمعرفة النتيجة برقم الجلوس.

ويوفر قطاع المعاهد على الطلاب عناء الذهاب إلى المدارس لمعرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي، ويرفع النتيجة مباشرة فور ظهورها على بوابة الأزهر الإلكترونية.

وأكد قطاع المعاهد أن الهدف من رفع النتيجة على البوابة هو التيسير على الطلاب وعائلاتهم ومعرفة النتيجة فور صدورها.

طريقة معرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

يمكن معرفة النتيجة من خلال بعد ظهروها الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا، ثم ستجد قائمة بالشهادات الأزهرية.

اختر الشهادة الثانوية الأزهرية ثم ضع رقم الجلوس.

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بعد ذلك اضغط إظهار النتيجة، وستظهر لك بيانات نتيجة الثانوية الأزهرية 2019.

كما أن هناك طرق أخرى لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية فور ظهورها مثل الاتصال على الخط الساخن الخاص بالنتيجة.

الخط الساخن لنتيجة الثانوية الأزهرية

خصص قطاع المعاهد رقما وهو الخط الساخن لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية، ويلجأ إليه كثير من الطلاب في حال عد المقدرة على فتح بوابة الأزهر الإلكترونية بسبب الضغط.

الخط الساخن لمعرفة النتيجة هو: 19493 وبعد الاتصال سيجيب موظفون متخصصون لإعلام الطلاب بالنتيجة.

أما الطريقة الثالثة فهي تحميل تطبيق بوابة الأزهر الإلكترونية من جوجل بلاي او اب ستور للآيفون.

بعد تحمي لتطبيق بوابة الأزهر الإلكترونية يمكن من خلاله متابعة النتيجة والحصول عليها برقم الجلوس.

وكثير من الأحيان يكون تطبيق بوابة الأزهر أسرع من البوابة على الانترنت بسبب الضغط عليها للحصول على النتيجة.