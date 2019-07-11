موعد نتيجة الثانوية العامة 2019، وحقيقة تسريب درجات الطلاب من الكنترول قبل إعلانها

كشفت الصحف الصادرة اليوم في مصر عن انتهاء مرحلة تصحيح بوكليت جميع مواد الثانوية العامة، وجاري الآن مراجعة جميع درجات الطلاب تمهيدا لرصدها بشكل نهائي، ولذلك يتسائل الآن الكثير من الطلاب عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في مصر، وقد أشارت صحف اليوم عن أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2019 الأسبوع المقبل من يوم 15 إلى يوم 20 يوليو القادم، وهذا ليس موعد رسمي لان وزارة التربية، والتعليم لم تعلن حتى الآن أي موعد رسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة، ولكن هذا الموعد وفق الجدول الزمني الذي تم وضعه في بداية أعمال الكنترول.

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة

شاهد الكثير من أولياء الأمور مساء أمس منشورات منتشرة بقوة على موقع فيس بوك تشير إلى عدد الأوائل في كل محافظة، وهذا ما جعل وزارة التربية، والتعليم تصدر بيان رسمي للكشف فيه عن حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة، وقد نفت الوزارة بشكل قاطع كل ما تم نشره على فيس بوك، وقالت في بيانها الرسمي أن كل ما تم نشره هي إشاعات الغرض منها إثارة إرتباك ولي الأمر، والطالب، كنترول الثانوية العامة لا يمكن إختراقه، وتسريب النتيجة من خلاله، وقالت الوزارة أنه يتم اختيار أعضاء الكنترول بعناية شديدة.

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة

لعل هذا السؤال هو أهم ما يسأل عنه الكثير من طلاب الصف الثالث الثانوي في مصر، ولذلك نقول لهم أن نتيجة الثالث الثانوي من المتوقع بقوة أن تكون في الأسبوع المقبل، وستعقد وزارة التربية، والتعليم مؤتمر صحفي للكشف عن أسماء أوائل الثانوية، وعقب ذلك سيتم فتح الباب أمام جميع الطلاب للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الخاصة بهم من خلال موقع وزارة التربية، والتعليم.