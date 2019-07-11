نتائج الثالث المتوسط 2019 العراق الدور الأول موقع وزارة التربية العراقية من خلال جوجل درايف...

قامت وزارة التربية العراقية الاعلان اليوم عن نتائج الثالث المتوسط 2019 الدور الأول في جميع المحافظات العراقية، بعد أن انتظر طلاب الشهادة المتوسطة 2019 في جميع المحافظات بعد انتهاء امتحانات نهاية العام في العراق.

ونشرت وزارة التربية العراقية نتائج الثالث المتوسط 2019 في جميع المحافظات العراقية من خلال رابط جوجل درايف نشرته الوزارة عبر قناتها عبر تطبيق التليغرام، من أجل أن يتمكن طلاب العراق في مختلف المحافظات من معرفة نتائجهم

وينتظر طلاب الثالث المتوسط في العراق 2019 الدور الأول نتائج اختبارات نهاية العام، والتي من المقرر أن يتم إعتمادها من وزير التربية العراقية الدكتور محمد إقبال الصيدلي، ومن صم سيتم ظهورها على باقي المواقع التابعة لوزارة التربية العراقية.

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موقع وزارة التربية العراقية استعلام نتائج الصف الثالث المتوسط 2019

ومن أجل الاطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط 2018 الدور الأول بالعراق عليكم متابعة موقع وزارة التربية العراقية من خلال رابط الموقع الرسمي على شبكة الانترنت وعنوانه: :www.moedu.gov.iq بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم بالإعلان عن النتائج من خلال حسابها الرسمي على شبكة التليجرام، وأيضاً صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما يمكن لطلاب الثالث المتوسط معرفة نتائجهم في امتحانات نهاية العام من خلال رابط جوجل درايف والذي يتيح النتيجة لكافة الطلاب في كل المحافظات العراقية.

ويمكن لطلاب الصف الثالث المتوسط 2019 الدور الأول بالعراق وضع تعليقاتهم أسفل هذا المقال يحتوي على اسم الطالب ومدرسته ومحافظته ورقم الجلوس الخاص به من أجل استخراج النتيجة له في أقرب وقت ممكن.