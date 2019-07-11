رابط نتائج التاسع في سوريا حسب الاسم رقم الاكتتاب 2019 - بوابة نتائج التعليم الاساسى

كشف وزير التربية السوري عماد العزب في تصريح خاص أن نتائج شهادة التعليم الأساسي "التاسع" تصدر في غضون 10 أيام من تاريخه، دون أن يعلن عن يوم مقرر لصدورها.

منوهاً بأن كوادر التربية تكثف جهودها لإنجاز أعمال التصحيح بدقة خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أنه تم إنجاز 25 بالمئة من عمليات التصحيح، ليصار إلى استكمال جميع المسائل المتعلقة بإصدار النتائج بالشكل المطلوب.

ويأتي تصريح الوزير في الوقت الذي يترقب فيه الطلاب صدور النتائج باسرع وقت، تزامنا مع نشر معلومات غير رسمية وليست دقيقة من بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، علماً أن التربية لجأت هذا العام إلى إصدار نتائج الشهادة الثانوية قبل التعليم الأساسي.

في سياق متصل بالشهادة الثانوية، أوضح العزب أنه بإمكان الطالب الاعتراض على نتائج 3 مقررات امتحانية الأحد القادم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل الخلصة بهذا الملف.

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