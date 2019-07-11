اسماء اوائل الثانوية العامة 2019 في سوريا

أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج شهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية لدورة 2019 الأولى.

وأكد وزير التربية عماد العزب في تصريح صحفي أن الوزارة اتخذت إجراءات حازمة لتطبيق القواعد الامتحانية بشكلها الصحيح وأن الأسئلة كانت تراعي ثلاثة مستويات.. الوسط وما دون والمستوى الجيد وما دون والمستوى الجيد وما فوق، مضيفًا "إنه لم يستطع أي طالب الحصول على العلامة التامة وهذه حالة صحية ومؤشر إلى عملية بناء الأسئلة وانضباط العملية الامتحانية".

وأشار العزب إلى أن شهادة الثانوية العامة بفروعها كافة حافظت على مصداقيتها عالميا رغم الأزمة في سورية وستسعى الوزارة لتعزيزها أكثر فأكثر مؤكدا أن عملية تطوير نوعية ستطول المناهج التعليمية لإعادة ألق الشهادة الثانوية وجعلها في مصاف الشهادات المتقدمة.

وأوضح العزب أن الحكومة انطلاقا من حرصها في تأمين العملية التربوية والتعليمية لكل أبنائها دون استثناء أمنت الحافلات لكل الطلبة الموجودين في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية ونقلهم إلى محافظة حلب إضافة إلى تأمين السكن لهم مع وجبات الطعام على مدار شهر تقريبا كما تم تأمين دروس خاصة لهؤلاء الطلاب لتعويض الفاقد التعليمي.