علامات بكالوريا 2019 عبر وزارة التربية السورية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا، يوم الاربعاء، عن نتائج الثانوية العامة "البكالوريا" بفرعيها الادبي والعلمي، والثانوية الشرعية والمهنية.

وقال وزير التربية عماد العزب، ان نسبة النجاح في الثانوية العلمية بلغت 59،27%، حيث بلغ عدد المتقدمين في هذا الفرع 119148 طالبا و نجح منهم 70623 طالبا.

وبلغ عدد المتقدمين في الفرع الادبي 71095 طالبا وطالبة نجح منهم 29387 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 41،33%، كما بلغ عدد المتقدمين للثانوية الشرعية 2055 طالبا وطالبة نجح منهم 1264 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 61،51 %.

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وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا للشهادة الثانوية العامة، بمختلف فروعها، أكثر من 240 ألف تلميذ وتلميذة، توزعوا على 2066 مركزًا في مختلف المحافظات.

وكانت وزارة التربية أصدرت برنامج امتحان الدورة التكميلية لطلاب الشهادة الثانوية العامة ” البكالوريا ” للفرع العملي و الأدبي و الثانوية الشرعية لعام 2019 ، اذ تبدأ امتحانات الفرع العلمي في 28 نموز وتنتهي في 7 آب ، فيما يبدأ برنامج الفرع الأدبي في 28 تموز ويختتم في 6 آب.

علامات بكالوريا 2019 اضغط هنــــا