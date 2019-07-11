تفاصيل التطوع في الجيش المصري بالإعدادية والدبلوم 2019.. موعد سحب الملفات وشروط القبول بمعهد ضباط...

ننشر كافة التفاصيل المتعلقة بالتطوع في الجيش المصري 2019 بالشهادة الإعدادية أو شهادات الدبلومات الفنية للالتحاق بمعهد ضباط الصف الذي يؤهلك للعمل في القوات المسلحة كضابط صف، ونستعرض لكم مواعيد التقديم وسحب الملفات وشروط القبول كمتطوع في الجيش المصري، بالإضافة إلى المميزات التي ستحصل عليها بالتطوع في الجيش المصري.

موعد التطوع في الجيش المصري 2019

يعلن القائد العام للقوات المسلحة –وزير الدفاع والإنتاج الحربي- في النصف الثاني من أغسطس من كل عام عن قبول الدفعة الجديدة من المتطوعين بالقوات المسلحة، لذلك نحن على بعد شهر تقريبا من الآن للإعلان عن الدفعة الجديدة وإجراءات ومواعيد التقديم في العام الجديد.

وكان العام الماضي 2018 شهد بداية قبول الدفعة الجديدة من المتطوعين بالقوات المسلحة من يوم السبت الموافق 25 أغسطس، وباعتبار القوات المسلحة أكثر المؤسسات التزاما بالمواعيد فيمكنك انتظار فتح باب التقديم في العام الحالي في نفس الموعد تقريبا.

وتستمر إدارة التجنيد والتعبئة في صرف ملفات التطوع في الجيش المصري من يوم الإعلان عن قبول الدفعة الجديدة لمدة تتخطى الشهر بأيام قليلة، على أن تبدأ عمليات استلام الملفات بعد استيفاءها وإحضار المستندات المطلوبة بعد بداية سحب الملفات بثلاثة أيام وتستمر حتى بعد غلق باب صرف الملفات بثلاثة أيام أيضا.

التطوع في الجيش المصري بالإعدادية والدبلوم 2019

وحدّدت القوات المسلحة المسموح لهم بالتطوع في الجيش المصري والقبول في معهد ضباط الصف، ونستعرضها على النحو التالي:

يتاح التطوع في الجيش المصري 2019 للحاصلين على الشهادة الإعدادية وما يعادلها أي شهادات الإعدادية الأزهرية والمهنية والرياضية بشرط الحصول على 60% من المجموع الكلي للدرجات، وكذلك يتم قبول المتطوعين بالقوات المسلحة المصرية بمعهد ضباط الصف من الحاصلين على الدبلومات الفنية الصناعية بمحد أدنى للقبول 60% في التخصصات الآتية: ( جميع التخصصات بشعبة الكهرباء، وشعبة المركبات، وشعبة الزخرفة، والشعبة المعدنية، والتبريد والتكيف والإلكترونيات والكمبيوتر، واللاسلكي، والحاسبات الآلية).

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شروط التطوع في الجيش المصري 2019

وفيما يلي شروط التطوع في الجيش المصري كما حددتها القوات المسلحة، والتي يجب توافرها في المتقدم لقبول أوراقه، وجاءت الشروط على النحو التالي:

أولا: شرط الجنسية ويتحقق بأن يكون المتقدم للتطوع مصرى الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية ولا يكونا حصلا عليها عن طريق التجنيس.

ثانيا: شرط حسن السير والسلوك ويتحقق هذا الشرط عن طريق التقصي.

ثالثا: شرط عدم الزواج وينص هذا الشرط على أن المتقدم يجب ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج ولن يسمح له بالزواج إلا بعد انتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح.

رابعا: شرط السن ويحدد هذا الشرط سن المتطوع بين 15 عاما و25 سنة ولا يزيد عنها، وبالنسبة لمن هم دون الـ18 سنة يجب أخذ موافقة ولي الأمر.

خامسا: شرط اللياقة الطبية ويتحقق هذا الشرط باجتياز الاختبارات المقررة والتي يجريها عليه اطباء بالقوات المسلحة.

الأوراق المطلوبة للتطوع في الجيش 2019

ونستعرض هنا الأوراق المطلوبة للتطوع في الجيش المصري 2019 والتي يجب عليك تضمينها بملف التقديم، وتم تحديدها على النحو التالي:

صورة مأخوذة بماكينة التصوير من أصل شهادة التعليم التي حصلت عليها واحتفظ معك بالأصل لتقديمه عند الالتحاق.

شهادة الميلاد (كومبيوتر) ويجب أن تكون حديثة الإصدار وليست قديمة.

إذا كان الشاب يبلغ من العمر 16 سنة فيجب إحضار صورة بطاقة الرقم القومي.

شهادة الموقف التجنيدي لمن حل عليه الدور للتجنيد سواء تم إعفاءه أو التأجيل أو مقيد بالتجنيد.

صحيفة الحالة الجنائية (الفيس الجنائي) لبيان خلو المتقدم من صدور أحكام ضده وصورة من الفيش.

صور فوتوغرافية قياس 4×6.

صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة أو ولي الأمر.

قيد عائلي وصورة له.

أماكن صرف ملفات التطوع في الجيش المصري 2019

هناك أماكن عديدة يمكنك من خلالها صرف ملفات التطوع في الجيش المصري منها وهي:

مجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد بحلمية الزيتون.

مناطق التجنيد والتعبئة بالمحافظات.

جميع أقسام التجنيد بالمحافظات التى لا يتواجد بها مناطق تجنيدية حيث تتواجد بمقرات مديرية الأمن.

مزايا التطوع في الجيش المصري