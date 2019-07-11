تراند اليوم : خالد يوسف يحتفل بأفلامه الإباحية مع بطلاته – فيديوهات

احتل اسم المخرج المصري عناوين الصحف والمواقع المصرية والعربية، بعد تسريب الفيديو الجنسي الذي جمعه مع الممثلتين المصريتين منى فاروق وشيماء الحاج وبعدهما منى الغضبان، الراقصة كاميليا ورنا هويدي. ويتواجد الآن في باريس ولم يحدد موعد عودته إلى مصر بعد الفضيحة الكبيرة.

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خالد يوسف لا يزال حراً طليقاً في باريس بعكس الفنانات اللواتي مارسن الجنس معه، واحتفل بتخطي صفحته على التويتر حاجز المليون متابع، وتجاهل أفلامه الإباحية، وقال: شكراً لمليون متابع على التويتر.. لكم كل التقدير والحب.