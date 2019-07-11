تراند اليوم : خالد يوسف يهدد ضحيته الجديدة بفيديو جديد؟ – وثائق

خبر انتشر عن المخرجة المصرية الشابة مافي ماهر، على أنها ضحية خالد يوسف الجديدة، إنما ليست بطلته السادسة في أفلامه الإباحية، لكنها ضحية تهديداته لها، ورفضه دفع مستحقاتها، وكتبت له التالي:

(طب يا جماعة البطل المخرج النائب الشجاع بدل ما يرجعلى حقى بعتلى “حمادة” يهددنى وبشتمنى فاهلا بالمعارك. احنا اللى عملنا للاشكال دى سعر خالد يوسف قهرنى. وانتصر واصحابه زعماء الحركة الوطنية عارفين انى صادقة ووافقين معاه. انا خلاص اتقهرت ومش بس مش هقدر اخد حقى لا ده انا كمان اتقهرت. عزائى الوحيد انى دافعت عن حقى وقد ما بدأى. بس هو انتصر. مبروك عليك قهرى. ووالنبى ماتسجنيش علشان اتجرأت وطلبت حقى)

لكن حين بحثنا عن تصريحها أعلاه، لم نجده على حساباتها الرسمية، بل كتبت رسائل غامضة لأحدهم دون أن تذكره، ومما كتبته:

– (انا فعلا جبت اخرى من التجبر والغرور والإستمتاع بالإستغلال ببجاحة منحطة.. فتمام بقى حيث أنه الرهان الأخلاقى ما نفعش وكل الناس المحترمة اللي حاولت تتوسط تبين لها بالدليل القاطع مدى التلاعب والتجبر من الطرف الآخر فأنا هضطر ألجأ لللى ما كنتش عايزة الجأله… ولو فعلا فى اى حد يقدر يكلمه ويقوله عيب ويرجعلى حقى يكلمه.. لأن انا حقيقى نفسي ماضطرش ألجأ لحلول صعبة على الكل علشان اجيب حقى او ابرد نار قهرى)

– (انتى بتهظرى يا مافى.. انتى بالبوست ده ( بوست الرسالة) بترهنى رهان اخلاقى مع واحد ساقط اخلاقيا اساسا وأنتى تحت ايدك اللى يثبت القذف والسب والتهديد… طبعا والا هيعمل حاجة.. لا يا جماعة انا واثقة فى ضميره.. للأسف خسرت الرهان…شئ غير محتمل)

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– (منتهى الرخص والوضاعة والإستغلال والنصب ومساومات رخيصة.. شئ مريض ومنحط وكان غلط السكوت عنه او إمهاله اى فرصة لمزيد من التجبر والإستغلال… قررت الخروج عن صمتى… والحارس ربنا بقى)

– (واى محاولات وضيعة لقفل صفحتى او للتعرض ليا بأى شكل من الأشكال… القصة كاملة هتتنشر هتتنشر بالشتايم بالتهديدات اللى اتبعتت بالقرف كله… علشان خلاص بقى وانا غلطانة فعلا انى سكت من الأول… ناس قادرة صحيح… بس ربنا الحارس بقى)

– (اهلى مش عندى على فيسبوك… محدش يقولهم حاجة… علشان هما مرعوبين لوحدهم… بس انا مش هتنازل وهنشوف اخرة التجبر والإستغلال والتهديد ده إيه بقى.. محاولات لإغلاق صفحتى… ارجو المساعدة… خدوا سكرين شوت يا جماعة)

من هي مافي ماهر؟

مخرجة مصرية عملت مساعد مخرج لعدة مخرجين، منهم خالد يوسف وهاني خليفة وأخرجت عدة أفلام روائية قصيرة كان آخرها فيلم (بهية) إنتاج شركة أفلام مصر العالمية وسفارة بريطانيا، وكان نتاجاً لورشة أشرف عليها المخرج محمد خان، وقام بالتمثيل فى الفيلم، وعرض في عدة مهرجانات عالمية منها المهرجان الدولي لسينما المرأة في كوريا، مهرجان بيروت السينمائي الدولي، مهرجان الماريا السينمائي الدولي للأفلام القصيرة في إسبانيا، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لسينما المرأة، مهرجان الوحدة السينمائي الدولي في البحرين، مهرجان شنيت السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، وغيرها من المهرجانات العالمية.