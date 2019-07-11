فيديو غريب لقردة تهاجم رجل في الهند

قامت وسائل الإعلام الهندية بنشر فيديو غريب لقطيع من القردة يشنون هجوما عنيفا على رجل ركن دراجته النارية بالقرب من بيته.

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، أن الحادث وقع في مدينة ورينداوان بولاية أوتر براديش الهندية، وصورته كاميرات المراقبة العامة.

تظهر لقطات الفيديو، من زاويتين، وصول نيكونج غويال، إلى حارته على متن دراجته النارية، ونزوله منها وركنها بالقرب من بيته. ولدى محاولة الرجل الدخول إلى بيته تهاجمه مجموعة كبيرة من القردة وتطرحه أرضا، فينهض هاربا منها فيما تواصل مطاردتها له.

ويشار إلى أن المشاهد أظهرت خروج الجيران على الضوضاء في الحارة، وحاولوا مساعدة الرجل بإبعاد الحيوانات الشرسة عنه.

وتوجه غويال إلى المستشفى لتلقي حقنة مضادة لداء الكلب، بعد تمكن الجيران بالقيام بمحاولات عدة جعلوها تضطر لإفلاته. "روسيا اليوم"