صور نسرين طافش قبل وبعد - شاهد

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها خلال قضاء إجازتها الصيفية.

وظهرت "نسرين" بإطلالة كلاسيكية، اعتمدت فيها على فستان أخضر مكشوف الاكتاف، واستخدمت مكياجا ناعما، واسدلت شعرها على كتفيها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير.

وكانت نسرين طافش، قد طرحت مؤخرا أول أغنية فى ألبومها الجديد وهى بعنوان "الحلوة" وذلك عبر قناتها على يوتيوب، وهي باللهجة المصرية وهى من كلمات مصطفى حسين وألحان بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب.

وفي وقت سابق، نفت الفنانة السورية رويدا عطية ما يشاع عن نيتها بغناء “ديو” مشترك يجمعها مع الفنانة نسرين طافش، موضحة أنها “لا تفكر بذلك وإنها إذا أرادت الغناء فتفضل ان تختار اسما يوازيها".

وتابعت ” نسرين فنانة رائعة جدا”، وأضافت “أنا بحبها ولكن بدي فنان يوازيني صوتياً، صوتي مختلف، إذا بدي مثل متلها بطلع فاشلة”.