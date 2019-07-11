نتائج الصف الثالث المتوسط العراق 2019 عبر موقع السومرية نيوز ووزارة التربية العراقية

وفي متابعة مستمرة من فريق عمل نجوم مصرية علمنا أن نتائج الثالث المتوسط العراق 2019 الدور الأول أوشكت على الظهور، حيث صرح مسئول بوزارة التربية العراقية أن جميع أعمال الكنترول من تصحيح ومراجعة ورصد حيث قام المشرفين بالعمل ليلا ونهارا في تصيح الأختبارات لسرعة الانتهاء حتى لا يثير قلق الطلاب بجميع محافظات العراق، فقد انتهت تلك الأعمال ولم يتبقى سوى اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم بالعراق مع العلم بأنه من المقرر ستخراج الثالث المتوسط بعد يوم 10 يوليو الذى سوف يعقد مؤتمر صحفي سيتم من خلاله اعتماد نتائج الثالث متوسط 2019 برقم الجلوس جميع المحافظات.

نتائج الثالث المتوسط العراق 2019 الدور الأول

نتائج الثالث المتوسط العراق 2019 سيتم إعلانها قريبا على موقع النجاح والسومرية نيوز والموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، لذا سنقدم لكم رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول جميع محافظات العراق التى تضم الكرخ الأولى والثانية والثالثة والرصافة الأولى والثانية والثالثة والأنبار والبصرة وبابل وواسط وكربلاء والقادسية وذي قار وصلاح الدين وديالى وكربلاء وغيرها.

موقع ناجح نتائج الصف الثالث متوسط 2019 وزارة التربية العراقية

نحن نتابع معكم عبر تلك المقالة لمعرفة المزيد عن أخبار نتائج الثالث المتوسط 2019 التى من المنتظر صدورها خلال الساعات القادمة وسوف يتم وضع رابط مباشر للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط وزارة التربية العراقية برقم الجلوس وطريقة مبسطة للاستعلام عنها، وننوه لطلابنا في حين عدم معرفة طريقة الحصول على النتيجة يمكنك ترك رقم الجلوس والمحافظة التابع لها في تعليق أسفل المقالة.