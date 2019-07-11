الأن نتيجة البكالوريا سوريا 2019.. احصل على نتيجة البكالوريا برقم الاكتتاب من موقع وزارة التربية...

أعلنت وزارة التربية السورية منذ قليل عن بشرى لطلاب الثانوية العامة الشرعية وطلاب البكالوريا السورية للعام الحالي 2019، بأنه تم اعتماد والإعلان عن نتيجة البكالوريا سوريا 2019، عبر موقع إلكتروني رسمي يتم من خلاله إعلان نتيجة الطلاب والطالبات في كافة المحافظات والمدن السورية، فبعد ترقب إعلان نتيجة الثانوية الشرعية في سوريا تم رصد وتجميع درجات الطلاب والإعلان عنها من خلال موقع وزارة التربية السورية.

نتائج البكالوريا سوريا 2019

صرح وزير التعليم في سوريا عبر مؤتمر صحفي كبير عن الكشف عن أسماء أوائل طلاب البكالوريا في سوريا في كل الفروع والشعب بالثانوية، من الشعب العلمي والأدبي والشرعي، وتشيد الوزارة بكافة الطلاب اتباع خطوات معينة للاستعلام عن نتائج الطلاب في كل الشعب العلمية والأدبية والشرعية 2019، حيث أن خطوات الاستعلام عن نتيجة الطلاب والطالبات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة البكالوريا سوريا 2019

أولا اتباع خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية الشرعية.

الدخول على موقع وزارة التربية السورية.

نتائج امتحانات الشهادة الثانوية في كافة الفروع.

إدخال اسم الطالب ورقم الاكتتاب.

اختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب.

أو الاستعلام عن النتيجة باسم المحافظة.

أو الاستعلام عن النتيجة باسم المدرسة التابع لها الطالب.

نتيجة البكالوريا 2019 سوريا

كشفت وزير التعليم عن نسب نجاح الطلاب في امتحانات البكالوريا بسوريا، حيث أنه بلغت نسبة نجاح طلاب الشعبة العلمية 51.7%، كما قد بلغت نسبة نجاح طلاب الشعبة الأدبية حوالي 47%، من أجمالي نسبة نجاح الشعب، وفي حالة عدم مقدرة الطالب في الحصول على النتيجة يمكن ترك رقم الاكتتاب في اسفل المقال، وفريق عمل موقع نجوم مصرية سيحصل على النتيجة له.