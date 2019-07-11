اقتربت نتيجة الثانوية العامة 2019 استعلم برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

اقتربت نتيجة الثانوية العامة بعد أن أعلن عن موعد ظهورها الأسبوع المقبل نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة “خالد عبدالحكم” الذي أكد أن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات انتهت أمس الخميس ويجري الآن المراجعة التي تعقب التصحيح مباشرة لأهمية التركيز عليها حتى يأخذ كل طالب حقه ولا يظلم أحد ويتساوى الجميع من أجل إعطاء جميع الطلاب درجاتهم الحقيقية ولم يحدد خالد عبد الحكم اليوم المحدد لظهور النتيجة بل أكد أنه الأسبوع المقبل حتى لا يتسبب في ضغط العمل على لجان المراجعة ورصد الدرجات، وهو ما يرفضه تماما, وقال رئيس امتحانات الثانوية العامة أن أوائل الطلبة لم تحدد بعد.

اقتربت نتيجة الثانوية العامة.

كانت جميع كنترولات محافظات مصر انتهت من تصحيح العينات العشوائية فى جميع المواد الدراسية وأعلنت النتيجة التي تشير إلى ارتفاع نسبة النجاح للعام الدراسي 2019 ومن المقرر أن تنتهى خلال الأيام القليلة المقبلة من التصحيح الشامل فى جميع المواد لتصبح متاحة للاستعلام عنها عبر بوابة الثانوية العامة واليوم السابع وموقع وزارة التربية والتعليم وذلك بعد أن يتم تحديد أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية واعتماد وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي” النتيجة ورفعها على الإنترنت عقب المؤتمر الصحفي الذي يشرح تفاصيل عمليات التصحيح وعدد الطلبة والطالبات المشاركين بالفعل في أداء الامتحانات وعدد أسماء أوائل الثانوية العامة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019.

نوفر لك عزيزي الطالب رابط الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية

يتم الاستعلام بالدخول على—— بوابة الثانوية العامة .

. ثم تقوم بكتابة رقم الجلوس الطالب في الخانة المخصصة له.

ثم كتابة اسم الطالب.

ثم يتم تحديد شعبة الملحق بها الطالب.

ويتم الضغط على إظهار النتيجة.

فتظهر النتيجة بتقدير درجات كل مادة على حده، ثم المجموع الكلي للدرجات.

اعرف النتيجة ايضا من اليوم السابع و فيتو موقع الوزارة.