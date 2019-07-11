"قيامة أرطغرل" والقادم أعظم !

بعد انتهاء الموسم الرابع من المسلسل التركي "قيامة أرطغرل"، الذي شغل بال الكثيرين وتابعه الآلاف من العرب، يقوم فريق العمل بتجهيز الموسم الخامس من المسلسل والذي سيتم طرحه باسم "غازي عثمان".

ونشرت صحيفة "الصباح" التركية تقريراً عن مسلسل "غازي عثمان" الذي يعتبر الموسم الخامس لمسلسل "قيامة أرطغرل"،وتضمن التقرير الصورة الأولى لأوزجفيت الذي سيجسّد دور غازي عثمان.

فيما أعلن منتج العمل محمد بوزداغ أن المسلسل سيعرض على قناة "atv" الحكومية التي اشترت حقوق عرضه، وليس قناة "trt" التي كانت تعرض "قيامة أرطغرل".

ويشار إلى أن بوراك خضع لمدة عام لتدريبات على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف وفنون القتال بواقع 8 ساعات يومياً ولمدة خمسة أيام في الأسبوع . كما قام بدراسة الشخصية من الناحية التاريخية لدى أساتذة متخصصين في التاريخ. "النهار اللبنانية"