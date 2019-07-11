بالفيديو: معركة شرسة بين الحيوانات في زيمبابوي

في لقطة عفوية سجل صموئيل شيفالييه أثناء جولته السياحية في محمية الحيوان الطبيعية بزيمبابوي، مقطع فيديو لمعركة دامية بين لبؤة جائعة وفيل وقع بين مخالبها بحديقة هوانج الوطنية بزيمبابوي.

ويظهر الفيديو الذي نشره موقع Kruger Sightings في "يوتيوب"، هجوم لبؤة على فيل ضخم واعتلاءها رأسه، وجرحه عدة مرات بمخالبها الحادة.

وعادت اللبؤة إلى أشبالها، تجر أذيال الخيبة في الدغل القريب، بعد تمكن الفيل بالقيام بعدة محاولات مصيرية، للإفلات من براثن اللبؤة الجائعة، وإبعادها عنه، بعد أن عضته بأنيابها وأصابته بجراح بليغة.

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ووصف مصور الفيديو، صموئيل شيفالييه، ما حدث بالمعركة النادرة للغاية، وصراع من أجل البقاء. "روسيا اليوم"