تومي عمران يشعل الشارع السعودي بعد وفاته

خرجت شقيقة عارض الأزياء السعودي تومي عمران عن صمتها لتؤكد نبأ وفاته متأثراً بسرطان المخ الذي طرحه في غيبوبة طيلة شهرين متواصلين.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاته مراراً إلا أن غيابه مؤخراً عن الساحة الفنية لفترة طويلة أثار الشكوك حول صحة الخبر ليتبين بأنه مصاب بسرطان المخ وبقي في غيبوبة فارق على إثرها الحياة دون الإعلان عن معاناته مع المرض.

وأوضحت شقيقة تومي عمران بان عائلته لم تكن على علم بحقيقة مرضه إلا بعد سقوطه أثناء قضاء إجازته في مدينة الخبر، ليكتشف مرضه مؤكدةً بأن الدفن كان في اليوم الثاني ولم يتم الإعلان عن الخبر لصدمتهم الشديدة.

وفي حديثها لمجلة "سيدتي" أوضحت شقيقة تومي عمران بأن الشائعات التي ترتبط بأخيها ليس لها أساس من الصحة معلنة بانه قضى حياته في تركيا لارتباطاته المهنية والفنية التي تم تأجيل بعضها بسبب مرضه.

ويعتبر تومي عمران من أبرز الوجوه المثيرة للجدل في المجتمع السعودي لامتهانه الغناء والاعلام الفني وظهوره في إعلانات أجنبية تناقض تعاليم المجتمع السعودي، كما عمل كعارض أزياء لفترات طويلة.