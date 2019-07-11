رجل يعجز عن الوقوف فجأة والسبب شعرة !

يصادف الأطباء الكثير من الحالات المرضية الغريبة، لكن تكاد تكون هذه الحالة نادرة حيث عانى رجل برازيلي يبلغ من العمر 35 عاما من ألم غامض في كعب قدمه اليمنى، ازداد سوءا بشكل تدريجي، ما دفعه إلى الذهاب إلى المستشفى.

وتوضح تقارير مجلة Emergency Medicine أن الرجل لم يتعرض لأي إصابة في القدم أو الكاحل، وأن الأطباء لم يجدوا مشكلة حقيقة في البداية.

ولتحديد الحالة الطبية بدقة، طلب المسعفون من المريض المشي على أطراف أصابعه ثم على كعبه فقط.

وعندما بدأ يشعر بألم شديد عند وقوفه على كعب قدمه اليمنى، ألقى أطباء جامعة "ساو باولو" نظرة فاحصة على كعبه، ووجدوا "خيطا" واحدا من الشعر متصلا بقدمه.

وعند فحص الكعب تحت عدسة مكبرة، وجدوا أن شعرة صغيرة اخترقت الجلد، يبلغ قياسها 10 ملم، وشُخصت إصابة الرجل بالتهاب الجلد "المهاجر"، وهي حالة نادرة يصبح فيها جزع الشعرة جزءا لا يتجزأ من سطح الجلد.

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وتعد الحالة نادرة جدا لأنه أُبلغ عن 26 حالة مماثلة فقط خلال 60 عاما مضت، وفقا لتقرير نُشر عام 2016 في المجلة الطبية Armed Forces India.

وتقول المجلة الهندية للأمراض الجلدية والتناسلية إن الحوادث الأخرى شملت حالات إصابة في مناطق أخرى، مثل الكاحل وإصبع القدم والثدي والخد والفك والبطن.

وغالبا ما تنجم الإصابة عن وجود شعر حاد متكسر في جورب شخص ما، حيث يخترق الجلد نتيجة الحركة المتكررة، حيث قام الأطباء بسحب الشعرة من قدم المصاب، فاختفى الألم.

والجدير ذكره أن الأطباء لم يكونوا على دراية كاملة بالجسم الغريب الذي يسبب آلام في باطن القدمين . "روسيا اليوم"