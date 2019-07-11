الاحتقال بالذكرى ال160 لساعة "بيغ بن" دون قرع الجرس

بحلول اليوم الخميس تغلق ساعة "بيغ بن" الشهيرة الذكرى 160 على قرع الجرس، لكنه لن يدق هذا العام بسبب عمليات الترميم التي يمر بها.

وبسبب المشروع أصبح برج إليزابيث، البالغ طوله 96 متراً ويعد من أكثر المباني المصورة في بريطانيا، مغطى بالسقالات لإعادة تلميع واجهات ساعاته الأربع وطلاء الأجزاء الحديدية، وتنظيف وترميم الواجهة الحجرية المنحوتة ببراعة.

وشمل برنامج الترميم، وهو الأكبر على الإطلاق للبرج، إزالة السقف الحديدي المصنوع من 3433 قطعة لترميمه.

ووفقاً لموقع العربي الجديد، سيبقى جرس "بيغ بن" الذي يزن 13.7 طنا في مكانه أثناء أعمال الترميم التي بدأت عام 2017، ومن المقرر أن تنتهي عام 2021. ولم يُقرع إلا قليلاً، للاحتفال بالأحداث المهمة فقط مثل احتفالات رأس السنة.