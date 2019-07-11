وفاة والدة الفنان اللبناني مروان خوري وإليسا تقدم العزاء رغم الخلافات

قام الفنانون بتقديم التعازي للفنان اللبناني مروان خوري، بوالدته السيدة نسيما مارون نطانيوس، والتي وافتها المنية اليوم منذ الصباح الباكر، ومن المقرر الصلاة على الجثمان في كنيسة السيدة عشميت، ثم ينقل الجثمان لدفنها بمسقط رأسها بمزرعة التفاح بقضاء زعرتا.

وعلى الرغم من الخلافات الحادة بين إليسا وخوري إلا أن الفنانة إليسا سارعت إلى تقديم التعازي للفنان مروان خوري فور الإعلان عن وفاة والدته، فغرّدت قائلة: "فقدان الأم ما بيتعوّض والخسارة أكيد كبيرة. الله يرحمها وانشالله تكون نفسها بالسما، وأحر التعازي لإلك ولعيلتك على فقدانكم الغالي".

من جانبه نعى مقدّم البرامج والممثل الكوميدي هشام_حداد والدة الفنان مروان في تغريدة أطلقها عبر حسابه في "تويتر": "الله يرحم امك يا خيي واللي خلّف حدا متلك ذكراه مخلّد لأبد الآبدين". "النهار اللبنانية"