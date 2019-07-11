نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس.. وموعد ظهورها...

حالة من الترقب والقلق تسيطر على كافة طلاب الصف الثالث الثانوي وخاصة مع اقتراب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019، حيث تُعلن النتيجة خلال الأسبوع المقبل وذلك على بوابة مركز المعلومات، وبدأت من الآن عمليات الرصد والمراجعة من أجل جمع أسماء الطلبة الأوائل من الصف الثالث، تمهيداً لتحديد موعد عرض نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، وذلك بعد أن يتم اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، على أن يتم رفع النتيجة على بوابة الثانوية العامة.

حيث تعد هذه المرحلة من أهم المراحل التي تمر في حياة الطلبة، فمنها يتم تحديد مصير كل شخص منهم في حياته المهنية والعلمية، ومما لا شك فيه أن الجميع يرغب بالالتحاق ببعض كليات القمة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019

ومن المتوقع أن تكون نسب النجاح مرتفعة هذا العام على سابقه، حيث أعلنت الوزارة أن نسب النجاح مرتفعة وذلك بعد إجراء معاينة على بعض العينات العشوائية في كلا الشعبيتين العلمية والأدبية، أما عن موعد ظهور النتائج فمن المتوقع أن تظهر مع بداية الأسبوع المقبل، وخاصة بعد أن أوشكت عمليات المراجعة التي يتم إجرائها أكثر من مرة قد أوشكت على الانتهاء، وبعدها سوف يتم اعتماد النتيجة وإعلان أوائل الثانوية العامة 2019.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

ومن خلال رابط موقع بوابة الثانوية العامة يمكن لكل طالب وطالبة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 فور اعتمادها والإعلان عن ظهورها، وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، وكتابة الشعبة، ثم الحصول على النتيجة، حيث من المقرر ظهور النتيجة يوم 15 يوليو المقبل.