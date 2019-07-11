اليونان: عواصف بَرَد عنيفة تؤدي إلى مصرع 6 سياح أجانب

تشهد اليونان عواصف برد عنيفة تصاحبها رياح عاتية خاصة شمال البلاد، وعلى إثرها فقد لقي خمسة سيّاح أجانب على الأقلّ حتفهم فيما أصيب 30 آخرون جراء استمرار العواصف لمدة 20 دقيقة.

وقالت الشرطة إنّ رجلاً روسياً وابنه قتلا جرّاء سقوط شجرة، في حين لقي زوجان تشيكيان مصرعهما حين عصفت رياح عاتية بمقطورتهما.

أما الضحية الخامسة فهي سائحة رومانية وقد قضت إثر تطاير سطح منزل من جرّاء الرياح العاتية التي عصفت بالمنطقة الواقعة قرب مدينة تيسالونيكي.

وحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز عربية" فإن الشرطة اليونانية أعلنت عن فقدان أثر صياد سمك في العقد السابع من العمر، كما أكدت الحماية المدنية إصابة عشرات الأشخاص بجروح طفيفة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات.

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وفي تصريحه لفرانس برس قال ستيرياديس "لقد كانت ظاهرة غير مسبوقة" مع "رياح قوية للغاية" و"عواصف بَرَد".

وأضاف المسؤول عن الحماية المدنية في شمال اليونان "تم إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة خالكيذيكي"، فيما أظهرت مشاهد بثتها "إرت" سيارات وقد انقلبت على أسقفها وأشجار مقتلعة وأسطح منازل طارت من مكانها وانهيارات طينية.

وبحسب فاسيليس فارثاكويانيس رئيس طواقم الإطفاء فإن 140 من رجال الاطفاء على الاقلّ يشاركون في عمليات الإنقاذ.

كما توجه وزير شؤون حماية المواطن ميخاليس خريسوخيديس إلى خالكيذيكي للوقوف على عمليات الإنقاذ.