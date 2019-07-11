تسريبات باتريك مبارك تفتح نيران القضاء امامه ورده على النقابة

أصدر القضاء اللبناني اليوم الخميس أوامر بتوقيف الممثل اللبناني باتريك مبارك على ذمة التحقيق بعد تصريحات مسربة لمبارك تضمنت عبارات طائفية وشتائم للأديان واهانات للرئيس ميشيل عون.

وتم التحقيق مع مبارك حول تهم إهانة رئيس الجمهورية وإثارة النعرات الطائفية على خليف ادعاءات قدمتها المحامية مي الخنسا بجرم "تحقير الشعائر الدينية والتعرض لرئيس الجمهورية ميشال عون والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله".

وفي التسريبات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قال مبارك بشأن عون ونصر الله:" أنا ضدهما للموت، وإن حصلت حرب في لبنان أنا أول من سيتسلح ويحمل بارودة بوجه عون ونصر الله" وعبّر مبارك عن تأييده لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" معتبراً بأنه يمثل الإسلام الحقيقي الأمر الذي اعتبره البعض تحريضاً على العنف والنعرات الطائفية في لبنان.

وأصدرت النقابة الفنية في لبنان بياناً أوصت فيه بمقاطعة باتريك مبارك وعدم اشراكه في أي عمل فني مستقبلي.

وخرج باتريك مبارك للرد على الاتهامات عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي :" أماني فياض هي اللي وصلتني بمدّة ساعتين وأربعين دقيقة وعندي صوتها وصوتي وكل الحكي. منعرف بعض من 3 سنين، بحترمها، اصغر كلمة بتقلي خلينا نحكي دايماً حبيبي قد منها لطيفة ومعي كل التسجيلات".

واوضح باتريك مبارك بان التسريبات مقتطعة من عدة مكالمات مع الاعلامية مي فياض وتم اقتصاصها لتناسب الاتهامات وقال: "الحكي مزيج من عدة اتصالات، الحكي اللي قايلو بيني وبينها مش للنشر، وبالعلامة مبارح قالتلي منحكي بكرا حبيبي، كلو مكتوب وموجود".

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"للمجالس أمانات، ليش نزلت على صفحات التواصل الحكي اللي قلتو بطريقة استفزازية منها؟ بخصوص فخامة الرئيس، كان في جدال قصقصتو ونزّلتو على طريقتها، مع انو كل العالم بيعرفوا انو كنت بالجيش بلواء الأنصار وحاربت وانصبت وبعدني عم بتعالج لليوم".

"بخصوص سماحة السيد، كانت فورة وسماحته بيعرف مين بيحبو، اعتذار ع ردة فعل، والكل بيعرف انو امي مسلمة من جويّا، وهي اللي علمتني اللي قدرت استوعبو من القرآن الكريم".

"بخصوص النقابات الفنية، اسمالله اكتر من الممثلين. لا تعليق، أصلاً أنا تارك النقابة من سنة 1999".

"الواجب مني اعتذر عن أماني فياض كانت حابة تشهر حالها وتعمل سكوب. بعتذر عنها على قلة أخلاقك، على دناءتك، بس ربنا بيصطفل فيكي. وبالقانون رح طالك لأنو ما بيحقلك تتصرفي هيك تصرف مؤذي، اذا بقيت عايش رح طالبك بـ 5 مسلسلات ماضيون وإحالتك للقضاء".

وتنوعت ردود الفعل في الوسط الفني بين مطالبة الجهات المعنية بالاقتصاص من مبارك وبين من اعتبر بان مبارك يعاني من آثار الادوية والعلاج وعدم اتزانه نفسياً وصحياً، بحسب "روسيا اليوم".