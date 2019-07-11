إنقاذ حيوانات مهددة بالانقراض في عملية دولية مشتركة

أعلنت المنظمة العالمية للجمارك عن نجاحها في عملية إنقاذ آلاف الحيوانات المهددة بالانقراض، خلال عملية دولية مشتركة لمكافحة التهريب.

وأسفرت العملية عن ضبط ما يقرب من 10 آلاف سلحفاة، و23 قردا، و30 قطة كبيرة، والمئات من أنياب الفيلة، ونصف طن من العاج، وخمسة قرون من حيوان وحيد القرن.

وقالت المنظمة العالمية، والشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، إنها نفذت 1828 عملية ضبط في 109 دولة بشهر يونيو. وفق لموقع "سكاي نيوز"

ويشار إلى أن العملية المشتركة أدت إلى حملة اعتقالات في جميع أنحاء العالم، وأسفرت عن تحديد ما يقرب من 600 مشتبه بهم، بما في ذلك 21 في إسبانيا.