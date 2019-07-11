تفاصيل التسجيل في برامج الدراسات العليا غير المدفوعة بجامعة أم القرى

صرَحت جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية، عن فتحها باب التقديم لبرامج الدراسات العليا غير المدفوعة للعام الدراسي 1441/1440 هـ، مشيرة إلى ضرورة التأكد من انطباق شروط القبول طبقًا للقواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بالجامعات السعودية.

كيفية التقديم للدراسات العليا في جامعة أم القرى

أوضحت جامعة أم القرى، أن طلبات التقديم يتم إرسالها عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للجامعة، أو على البريد الإلكتروني [email protected] ، معلنة أنها ستتلقى الطلبات بدءًا من يوم الأحد القادم الموافق 14 يوليو، وحتى يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019.

البرامج المتاحة:

أعلنت جامعة أم القرى عن سلسلة البرامج الدراسية المتاحة لبرامج الدراسات العليا:

– برامج الماجستير، والدبلوم العالي، والدكتوراه.

– كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.

– كلية الدعوة وأصول الدين.

– المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

– كلية التربية.

– كلية اللغة العربية وآدابها.

– إدارة الأعمال.

– التصاميم.

– الحاسب الآلي ونظم المعلومات.

– الهندسة والعمارة الإسلامية.

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شروط التقديم

أشارت جامعة أم القرى إلى شروط التقديم لبرامج الدراسات العليا:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصل على الشهادة العلمية من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

– أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

– أن يكون لائقًا طبيًا.

– ألا يقل تقديره الجامعي عن “جيد”، إذا كان يريد التقدم ببرنامج الدبلوم.

– أن يكون تقديره الجامعي “جيد جدًا”، إذا كان يريد التقدم ببرنامج الماجستير.

– ألا يقل تقديره الجامعي عن “جيد جدًا”، إذا كان يريد التقدم ببرنامج الدكتوراه.

– إذا كان المتقدم لبرنامج الماجستير “موظف”، لابد من إرفاق موافقة جهة العمل.

– إذا كان المتقدم لبرنامج الدكتوراه “موظف”، لابد من إرفاق خطاب التفرغ التام.

– يشترط تقديم تذكيتين من أساتذة سبق لهم أن قاموا بالتدريس له.

– يشترط الحصول على 65 فأعلى في اختبار القدرات العامة.

ويشار إلى أنه سيتم فتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا في جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية، بدءًا من يوم الأحد القادم الموافق 14 يوليو، وحتى يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019.