مشاركات عالمية في بطولة اللحى والشوارب

هناك العديد من البطولات والمهرجانات الغريبة التي تحدث في العالم ، ومن بينها بطولة العالم في اللحى والشوارب، حيث تحتضن مدينة أنتويرب في بلجيكا حدثاً يقام كل عامين، حيث يستعرض المشاركون فيه تصاميم غريبة للحاهم وشواربهم.

وتشمل المسابقة تصنيفات وجوائز لأغرب شارب ولحية كاملة ولحية جزئية، كما تشرف على المسابقة رابطة اللحية والشارب العالمية.

وإلى جانب الشوارب واللحى الغريبة، يرتدي المشاركون إكسسوارات غريبة.

والجدير ذكره أن مسابقة العالم "للحى والشوارب" انطلقت لأول مرة في عام 2001، وتستضيفها إحدى المدن كل سنتين، ويشارك في المسابقة أشخاص من مختلف أنحاء العالم. وفق موقع الخيام.