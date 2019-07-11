شاهد رعب يجتاح طائرة أمريكية بعد اشتعال النيران في محركها

انتشرت حالة من الهلع في طائرة أميركية بسبب اشتعال حريق في أحد محركاتها أثناء تحليقها في الجو، وأجبر الطيار على الهبوط.

ووقعت الحادثة بعد أن أقلعت الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية “دلتا” ، التي أمضت 32 عاما من الخدمة، من مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا، باتجاه مدينة بالتيمور في ولاية ماريلاند، أمس الثلاثاء 9 يوليو، عندما اكتشف الركاب أن أحد مغازل المحرك انقطعت، بعد نحو ساعة من بدء الرحلة، قائلين إنهم سمعوا دويا عاليا تلاه دخان تصاعد في المقصورة.

وكشف مقطع فيديو نشر عبر “تويتر” عن الحادثة المروعة التي التقطها أحد ركاب الرحلة الجوية لشركة “دلتا”، حيث انقطع أحد المغازل، الذي يقلل من السحب الديناميكي الهوائي ويساعد على سلاسة تدفق الهواء، بينما ينبعث من داخل المحرك توهج برتقالي.

واضطرت الطائرة إلى الهبوط الاضطراري في مطار رالي دورهام الدولي في ولاية كارولينا الشمالية، وكان جميع الركاب البالغ عددهم 148، في أمان.

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وقال أحد المسافرين عبر “تويتر”: “على الرغم من أن الوضع كان مخيفا للغاية، حيث رأينا دخانا في المقصورة ورائحة شيء ما يحترق في الدقائق الخمس الأولى، إلا أن الطاقم قام بعمل رائع للحفاظ على هدوئنا جميعا أثناء إعدادنا لهبوط طارئ".

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، بدلت الشركة محرك الطائرة، بحي تستطيع الطائرة التحليق في الرحلات الجوية التجارية.