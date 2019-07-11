"الشيطان الرجيم" تتسبب بمقاضاة سعودية

جملة غريبة دفعت محكمة سعودية في جدة إلى سجن مواطنة لمدة 3 أيام، بعد إدانتها ببعث رسائل سب وشتم إلى طليقها، حيث شتمته ووصفته بـ”التيس والشيطان الرجيم”، وقررت المحكمة أخذ تعهد على المرأة بعدم العودة لما بدر منها”، مضيفة أنه “صدر صك شرعي نهائي بذلك”.

وأوضحت صحيفة عكاظ السعودية، أن الدائرة التعزيرية المختصة بالمحكمة الجزائية “درست وقائع الدعوى التي أقامها الزوج ضد مطلقته، إذ اتهمها بملاحقته عبر تطبيق واتساب وسناب تشات والرسائل النصية بعبارات سب وشتم وألفاظ عنصرية رغم انتهاء العلاقة الزوجية بينهما قبل 5 سنوات”.

وقررت المحكمة إحالة المتهمة وطليقها إلى لجنة الصلح، لكن جهود الصلح بين الطرفين باءت بالفشل.

وطبقاً لصك الحكم النهائي أرسلت المواطنة إلى طليقها “عشرات الرسائل وصفته بالشيطان الرجيم، والغبي، والتيس إضافة إلى ألفاظ عنصرية عايرته من خلالها بأصله”.

وأقرت المتهمة بكتابتها للرسائل النصية، مشيرة إلى أن الألفاظ التي وجهتها إلى طليقها كانت “ردا على عبارات سب وشتم وجهها لها فضلا عن قذفه لها بألفاظ خارجة وسوء خلقه مع أسرتها”