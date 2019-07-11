نجاة سائق أميركي بأعجوبة من الموت

في حادث غريب اخترقت شجرة صبار الزجاج الأمامي لسيارة سائق أمريكي، على طريق صحراوي بولاية أريزونا، وقد نجا السائق بمعجزة عجيبة حيث أنه لم يتعرض لأي أذى.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" حسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، الخميس، أن الحادث وقع عندما اصطدمت السيارة بشجرة صبار مزروعة على جانب الطريق، في منطقة توكسون الصحراوية.

وذكرت الشرطة الأميركية أن جزءا من الشجرة انفصل من جراء الاصطدام، وانتهى الأمر به داخل السيارة، بعدما كسر الزجاج الأمامي.

وأشارت السلطات إلى أن عملية الإنقاذ تمت بسرعة فور وقوع الحادث، وكانت الأعجوبة عدم وقوع أي إصابات، وفق تغريدة على "تويتر".