نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم وأوائل الصف الثالث الثانوي الأسبوع المقبل...

تعلن نتيجة الثانوية العامة 2019 خلال الأسبوع المقبل على بوابة مركز المعلومات، حيث بدأ حصر أسماء أوائل الثانوية العامة مع اقتراب الانتهاء بشكل كامل من عمليات الرصد والمراجعة، تمهيدا لتحديد موعد عرض نتيجة الصف الثالث الثانوي العام على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لاعتمادها، ودون شك سيكون موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة هو الموقع الرسمي للحصول على الدرجات والمجموع الكلي والتعرف على النسبة المئوية في نتائج الطلاب والطالبات للدور الأول من امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018-2019.

اقترب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 في مصر، حيث يحسب لهذا اليوم من بداية العام الدراسي وحتى لحظة اعتماد النتائج، لما لهذه الشهادة من أهمية في مصير وحياة الطالب العلمية والمهنية، وهو الأمر الذي يؤرق حياة العديد والعديد من الأسر المصرية، نتيجة شغفهم على معرفة درجات ونتائج أبنائهم وسط تطلعات وتمنيات تحقيق أفضل الدرجات ونسب النجاح، للحصول على مكانة في واحدة من الكليات الجامعية التي يطلق عليها مجازاً “كليات القمة”، وقامت عدة مواقع بإطلاق خدمة تسجيل البيانات لإرسال النتيجة للطلاب فور اعتمادها، منها موقع اليوم السابع غير أن موقع وزارة التربية والتعليم للخدمات الإلكترونية سيكون هو الموقع الرسمي للنتائج.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2019

أحداث الأخبار التي توصلنا لها من مصادرنا الخاصة، أن ظهور نتيجة أوائل الثانوية العامة 2019 سيكون بداية الأسبوع المقبل، وأن عمليات المراجعة التي تتم اكثر من مرة أوشكت على الاكتمال، وسيتم اعتماد النتيجة ونشر أوائل نتيجة الصف الأول الثانوي سيم يتاح الاستعلام الإلكتروني برقم الجلوس عن نتائج الطلاب والطالبات.

موقع وزارة التربية والتعليم

عبر بوابة الثانوية العامة من خدمات مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي العام لنهاية العام الدراسي الحالي الدور الأول، ومن المقرر ظهور النتيجة قبل يوم 15 يولي المقبل، ويتوقع لها الأحد أو الإثنين المقبل.