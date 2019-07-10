“قريبا” نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس..عبر بوابة الأزهر الإلكترونية...

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس المتوقع ظهورها خلال منتصف شهر يوليو الجاري، حيث تم الانتهاء من الامتحانات يوم 29 يونيو الماضي، وبدأت على الفور عمليات تصحيح أوراق الامتحانات، وهي عادة تأخذ مدة أسبوعين، حيث يتم بعد الانتهاء من عملية تصحيح الأوراق، عملية جمع الدرجات والنتائج، وبعدها اعتماد نتيجة الثانوي الأزهري 2019، من وكيل الأزهر ثم تعلن نسبة النجاح و أوائل الأزهر، وترفع النتائج على بوابة الأزهر التعليمية برقم الجلوس والشعبة، ومتوقع أن تعلن النتيجة قبل الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2019، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تنسيق الثانوية بعد الاعلان عنها بمدة قليلة، وسننشر لكم هنا رابط الحصول على النتيجة فور ظهورها.

ومن المتوقع أن تكون نسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري، هذا العام مرتفعة عن العام الماضي، وسننشر لكم في هذا الموضوع، روابط الحصول على النتيجة وخطوات استخراجها، ومتابعة لموعد ظهور النتيجة رسميا في جميع المحافظات.

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موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

بالطبع مرحلة الثانوية الأزهرية مرحلة عامة في حياة الطالب الأزهري، فهي تنقله لمرحلة تعليمية جديدة بشكل مختلف، ويتمنى جميع الطلاب النجاح والتفوق، ويتم تصحيح أوراق الثانوي الأزهري، على مستوى عشر مراكز في جميع المحافظات، وأدى 154954 طالب وطالبة الامتحانات، منهم 51887 طالب وطالبة في العلمي، 103067 طالب وطالبة في القسم الأدبي، وفي معهد العلوم الإسلامية أدى الامتحانات 155 طالبا.

نتيجة الصف الثالث الأزهري 2019

سيتم الاعلان عن نتيجة تالته ثانوي أزهري 2019، في مؤتمر صحفي لوكيل الأزهر، الشيخ صالح عباس، وسيتم الإعلان عن الأوائل، وموعد امتحانات الدور الثاني، وموعد فتح باب التظلمات، حيث تتيح وزارة الأزهر إمكانية تقديم تظلم على النتيجة، في حالة كانت أقل مما يستحقه الطالب من درجات، بالمقارنة بمستوى إجاباته في الامتحانات، وسيتم الاعلان أيضا عن تنسيقات عام 2019.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2019

من خلال بوابة الأزهر التعليمية، يمكنكم معرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس، ستظهر له نتيجته بالدرجات والمجموع، وأيضا إذا كان الطالب راسب أو دور ثاني سيظهر له، وعند ظهور النتيجة يواجه موقع الأزهر بعض المشاكل، بسبب الضغط عليه وكثرة العمل عليه وفتحه مرات كثيرة للغاية، لذلك إذا واجهتك مشكلة في فتحه يمكنك غلقه لمدة دقائق ثم معاودة فتحه مرة أخرى.