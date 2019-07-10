بوابة الثانوية العامة للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 برقم الجلوس

بوابة الثانوية العامة هي محط أنظار جميع الطلاب بمرحلة الثانوية العامة من أجل الحصول على النتيجة لذلك يزيد البحث يوميا عبر البوابة الإلكتونية لكي يطمئن طلبة وطالبات الشهادة الثانوية على النتيجة ويحصدون ثمرة جهدهم وتعبهم طوال العام الدراسي ويعد الصف الثالث الثانوي مرحلة تعليمية هامة عند كل الطلاب نظرا لتحديد المصير التعليمي والعملي لكل طالب فمن يتفوق ويحصل على درجات عالية تتفتح أمامه الفرص للالتحاق بكليات القمة التي يتمنها كل طالب يحصل على مستقبل أفضل.

بوابة الثانوية العامة.

صرح مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة انتهت اليوم من مراجعة وتصحيح أوراق الامتحانات ومن المنتظر أن يتم رصد الدرجات وتحديد الأوائل خلال يومين مشيرا لإلى أن إعلان النتيجة سيكون في نهاية الأسبوع القادم وأوضح المسؤول أن نسبة النجاح هذا العام الدراسي 2019 جيدة جدا عن نتيجة عام الماضي 2017- 2018 وهذا ما أكدته نتيجة العينة العشوائية في كلا من مادة الجبر والهندسة الفراغية, ومن المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس عبر بوابة الثانوية العامة على موقعها الرسمي على الإنترنت بمجرد اعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي”.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019.