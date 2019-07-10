نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم| أعرف نتائج الصف الثالث...

موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه 2019 والتي تم الاعلان مسبقا، عن ظهورها في منتصف شهر يوليو الجاري، حيث بدأت عمليات التصحيح والمراجعة، منذ الانتهاء من الامتحانات، كما أعلن مصدر مسؤول في وزاره التربيه والتعليم، إلى جريدة اليوم السابع، بأنه تم الانتهاء من تصحيح امتحانات الأسبوع الأول والثاني، وتم البدء في تصحيح امتحانات الأسبوع الثالث والرابع، ولكن النتيجه لم تظهر حتى الآن، ولم يتم الانتهاء من تصحيح جميع الامتحانات حتى الآن، وطالب مصدر مسؤول في وزاره التربية والتعليم، بعدم الأنسياق وراء شائعة حصول صفحات الغش على نتائج الثانوية العامة، مؤكدا بأن هذا غير صحيح، فلم يتم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات حتى الآن، وحذر من التعامل مع هذه الصفحات أو وقوع ضحية لهم، وتظهر نتيجه الصف الثالث الثانوي 2019، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح في الكنترول، ثم جمع الدرجات والنتائج، وبعدها يتم إعتمادها من وزير التربيه والتعليم، الدكتور طارق شوقي، كما يتم الأعلان عن أوائل الثانوية العامة مع الإعلان عن النتيجة رسميا.

وتسير عمليات تصحيح أوراق ثالثه ثانوي 2019، بهدوء وشفافية، ليحصل كل طالب على درجاته المستحقة، كما أن شائعة تغيير البوكليت، غير صحيحة أو شائعة أنه تم استبداله بأوراق بيضاء، غير صحيحه حيث أن كود الطالب يتم كتابته على ورقة الامتحان، وفي جميع صفحات كراسة الامتحان، وسيطرت وزارة التربيه والتعليم هذا العام على الغش الإلكتروني، وعدم تسريب الامتحانات، وسنعرض لكم في هذا الموضوع، موعد ظهور نتيجة الثانوي العام، و رابط الحصول على النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس الدور الأول

كما ذكرنا سابقا فأن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019، لم تظهر حتى الآن، ولكن المتوقع ظهورها في خلال أيام قليلة، وستظهر برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم، بوابة الثانويو العامة، وبخصوص حالات الغش فقد تم السيطرة عليها، وتنوعت حالات الغش ما بين محاولة نشر مقاطع من الامتحانات، على صفحات الإنترنت، ومحاوله الهروب و أنتحال شخصية طالب، وتمزيق أوراق الامتحانات، وأكدت الوزارة، على أنه تم التعامل مع كل هذه الحالات بطريقة قانونية.

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نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس 2019

انتهت امتحانات 3 ثانوي 2019 يوم 3 يونيو الماضي، وأدى 669،749 طالب وطالبة الامتحانات في القسم العلمي والأدبي، وجاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، ولكن بالطبع جاءت بعض الأجزاء، لتمييز الطالب المتفوق لذلك اشتكى بعض الطلاب من صعوبتها، أما لجان المراقبة على الامتحانات على مستوى الجمهورية، فقد بلغ عددهم 11 لجنه، ونحن بدورنا نتمنى لكم النجاح والتفوق.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019

من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة 3 ثانوي عام 2019، يمكن لك الحصول على النتيجة برقم الجلوس فقط، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح موقع وزارة التربية والتعليم، أو بوابة الثانوية العامة. اختيار الشعبة الأدبية أو العلمية. كتابة رقم الجلوس. ثم ستظهر لك النتيجة بعد الضغط على بحث.

وسنتابع معكم تحديثات ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، كما نتوقع أن ترتفع نسبة النجاح هذا العام عن العام الماضي.