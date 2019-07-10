موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019| اعرف نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس على موقع وزارة...

سنعرض لكم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس خلال السطور التالية، حيث أكد مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم، بأن النتيجة ستظهر خلال منتصف شهر يوليو الجاري، أي بحد أقصى يوم الإثنين القادم، وقال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات، بأن تم بالفعل الانتهاء من تصحيحات مواد الأسبوع الأول والثاني، وبدء التصحيح لمواد الأسبوع الثالث والرابع، ومنتظر أن يتم الاعلان عن ظهور النتيجة، بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كما حذرت التعليم من الانسياق، وراء الصفحات التي تدعي حصولها على نتيجة الثانوي العام، مؤكدة بكذب ادعاءات هذه الصفحات، وبأن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019، لم تظهر بعد وستظهر رسميا برقم الجلوس على المواقع الرسمية، فور اعتمادها بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات، وتجميع الدرجات والنتائج ومن خلال هذا المقال، سنعرض روابط الحصول على نتيجة الثانوي العام فور ظهورها.

والجدير بالذكر بأن تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث الثانوي 2019، تتم بمنتهى الدقة والشفافية والسرية، ليحصل الطالب على درجاته المستحقة، ولكن تتيح وزارة التعليم إمكانية تقديم تظلم على النتيجة عند ظهورها، وذلك لو كانت درجات النتيجة أقل من إجابة الطالب، يمكنه تقديم التظلم على كل مادة مع دفع مبلغ من المال، وسيتم الاعلان عن كافة التفاصيل عند اعلان النتيجة.

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موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

نتيجة تالته ثانوي 2019 ستظهر برقم الجلوس على بوابة الثانوية العامة، وموقع وزارة التربية والتعليم، وسيتم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات قريبا، والتي جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ورغم شكاوى بعض الطلاب من صعوبة بعض الأجزاء في الامتحانات، ولكن بالطبع هذا الشيء طبيعي فهو يأتي لتمييز الطلاب المتفوقين والأوائل، كما استطاعت وزارة التعليم المصرية، السيطرة على حالات الغش الإلكتروني هذا العام، وتم ظبط بعض حالات الغش مثل انتحال شخصية طالب، وتمزيق الأوراق، وغيره ولكن تم التعامل معها بطريقة قانونية.

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2019

سنعرض لكم الآن روابط الحصول على نتيجة الثالث الثانوي 2019، وستظهر النتيجة عليهم فور ظهور النتيجة رسميا وليس الآن، ويمكن معرفتها حينها من خلال الخطوات التالية:

نتيجة تالته ثانوي 2019 برقم الجلوس

نتوقع أن تكون نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2019، أعلى من العام الماضي وذلك حسب نتيجة تحليل العينات العشوائية للمواد، والجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية انتهت في يوم 3 يونيو الماضي،وتصحيح الأوراق يأخذ عادة مدة أسبوعين، وتبدأ عملية تجميع الدرجات والنتائج ثم اعتمادها من وزير التربية والتعليم، وترفع بعدها على المواقع الرسمية لظهور النتيجة.