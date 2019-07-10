نتيجة الثانوية العامة خطوات الاستعلام برقم الجلوس للشعبتين علمي وادبي

نتيجة الثانوية العامة أوشكت على الظهور بعد أن أعلن مدير الإدارة العامة لامتحانات الثانوية “خالد عبد الحكم ” أن جميع الكنترولات التعليمية بجمهورية مصر العربية على وشك الانتهاء في نهاية الأسبوع الحالي من تصحيح الأوراق ومراجعة ورصد الدرجات لتصبح متاحة لجميع طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي في نهاية الأسبوع المقبل عقب اعتمادها من وزير التعليم الدكتور” طارق شوقي” ويتم تحديد الأوئل ورفع النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة مشيرا إلى أن المواد التي لم تنتهي حتى الآن من التصحيح قليلة جدا.

نتيجة الثانوية العامة.

وأكد مدير الإدارة التعليمية أن نتيجة مؤشرات التصحيح العشوائي وأيضا التصحيح الشامل يظهر ارتفاع نسبة النجاح بشكل عام عن نتيجة العام الماضي لتتخطى 78% مقابل 76%, وكانت الوزارة أعلنت منذ أيام قليلة عن نتيجة التصحيح العشوائي لإجابة امتحان مادة الجبر ومادة الهندسة الفراعية بالثانوية العامة حيث بلغت نسبة النجاح 88.6% وحصل 294 طالب وطالبة على الدرجات النهائية فيما يشير إلى ارتفاع حقيقي لنسبة النجاح هذا العام وأضاف عبد الحكم أنه سوف يتم في الأسبوع القادم عقد مؤتمر صحفي لإعلان أسماء الأوائل وإحصائيات النتيجة أمام وسائل الإعلام.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019.