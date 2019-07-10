“قريبًا” نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر موقع بوابة الثانوية العامة

تستعد وزارة التربية والتعليم في الوقت الحالي لإطلاق نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس وذلك لجميع المحافظات المصرية، وذلك يرجع إلى أن أعمال الكنترول أوشكت بالفعل على الانتهاء سواء أعمال التصحيح أو المراجعة أو رصد الدرجات أو المراجعة النهائية، وبعدها سيتم الإعلان عن أسماء العشرة الأوائل في الثانوية العامة 2019 ومن ثم سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية العامة 2019 ويليها إطلاق تنسيق الثانوية العامة 2019 وسوف نتعرف معًا على رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس وكذلك خطوات الاستعلام.

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

نسب النجاح هذا العام في امتحانات الثانوية العامة بعد تصحيح عينات عشوائية جاءت متميزة للغاية، حيث أن نسبة النجاح في مادة اللغة الإنجليزية وصلت إلى 90%، وكذلك مادة اللغة العربية التي وصلت نسبة النجاح بها إلى حوالي 96%، ومن المتوقع أنه في نهاية هذا الأسبوع سيتم الانتهاء من جميع أعمال الكنترول، وبعدها سيتم عقب مؤتمر صحفي يُديره وزير التربية والتعليم الدكتور/ طارق شوقي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2019 لجميع المحافظات.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2019

ويمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس من خلال بوابة الثانوية العامة فيقوم الطالب إلى البوابة ومن ثم إدخال رقم الجلوس، ثم الضغط على عرض النتيجة، ليحصل على بيان بدرجاته.

والجدير بالذكر أن هذا العام استطاع ما يزيد عن 600 ألف طالب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة التي أشرفت عليها وزارة التربية والتعليم، وساعدها في تنظيم عملية سير الامتحانات وتنظيم اللجان في المدارس التعليمية التابعة للوزارة وزارة الداخلية، التي منعت أي أعمال غش أو شغب من قبل الطلاب أو المراقبين على الامتحانات في المدارس.