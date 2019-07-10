الدراسة بدولة رومانيا سلبيات وايجابيات

تعتبر دولة رومانيا تاسع أكبر دولة في العالم بمسافة تقدر ب 238,391 كيلومترٍ مربّع وتشتهر بعدة معالم سياحية نذكر منها واليها، مولدافيا، بانات… ورومانيا دولة علمانية حيث أنه لا يوجد ديانة رسمية للدولة، أما عن اللغة الرسمية هي الرومانية الا اننا نجد فئة كبيرة من شعب روماني تتقن الاسبانية والايطالية.

1. لديك شهادة جامعية قوية معترف بها في جميع أنحاء أوروبا وخارجها. يشتهر التعليم العالي الروماني بتراثه الأثري الغني – أول جامعة رومانية أنشأها الأمير ألكساندرو إيوان كوزا – جامعة ياس (1860) وجامعة بوخارست (1864). تقدم رومانيا أحدث المرافق والحياة الطلابية المثيرة وفرص البحث الحديثة ، كما تتيح لك رومانيا إمكانية الاستفادة من تقاليد الجامعة الشهيرة وخاصة في مجالات الهندسة والطب والعلوم.

2. أسرع شبكة إنترنت في العالم مرتبة في المرتبة الثالثة في العالم ، تمتلك رومانيا اتصالاً فائق السرعة بالإنترنت يمكنك الاستفادة منه في الدراسة أو البقاء على اتصال أو مشاهدة مباريات بدون انقطاع .

4. الرسوم الدراسية المنخفضة ونفقات المعيشة – مع الحفاظ على معاييرنا الأكاديمية ، لدينا بعض من أدنى تكاليف المعيشة والمعيشة في الاتحاد الأوروبي.



5. رومانيا لديها ثاني أكبر متحف في الهواء الطلق في العالم ، متحف أسترا في سيبيو. دور السينما والمسارح والموسيقى الكلاسيكية والمهرجانات والحفلات الموسيقية … ما عليك سوى اختيار المفضلة لديك.



6. فرص العمل ونوعية الحياة – هناك عدد من الاحتمالات للعمل كطالب: يمكنك التقدم مباشرة إلى الوظائف الشاغرة المنشورة عبر الإنترنت ، في مراكز الاتصال / شركات الاستعانة بمصادر خارجية حيث يمكنك العمل بدوام جزئي، أو عن طريق شركات توظيف الموظفين و الطلاب المنظمات غير الحكومية التي يمكن أن تساعدك في العثور على وظيفة ، كافية جدول الطالب الخاص بك. يتمتع الطلاب بعدد من الخصومات لحضور الفعاليات الثقافية، زيارة المتاحف والمعالم التاريخية .

سلبيات الدراسة في الدولة رومانيا

1 . اكثر الدول العربية لا تعترف بجامعات الرومانية وكنصيحة تواصل مع وزارة التعليم بدولتك لتعرف هل يتم قبول شهادة الجامعة التي ستدرس بها .



2. غلاء المعيشة برومانيا بشكل كبير جدا الشقق سعرها مرتفع جدا وما يزيد الأمر صعوبة هو غلاء تجديد الإقامة سعر مرتفع .



3. صعوبة تأقلم مع الشعب الروماني وستجد حتما مشاكل في تواصل في اللغة لذلك ننصحك بدراسة ابجديات اللغة الرومانية وحتى الاسبانية في دولتك