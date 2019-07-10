نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس “الفترة الأولى”

يترقب طلاب وطالبات وأولياء الأمور إعلان وزارة التربية والتعليم الرسمي عن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، وذلك بعد أن تم الانتهاء من اختبارات الثانوية العامة لشعبة الرياضيات بمادة الرياضيات البحتة “جبر وهندسة فراغية” يوم الأربعاء بتاريخ 3 يوليو 2019م، ويجب العلم بأنه يتم مرور أوراق الإجابة بعدد من المراحل تبدأ بتصحيح العينات العشوائية في كافة المواد الدراسية، ثم انتهاء عملية التصحيح لأوراق الإجابات بـ كنترولات الثانوية العامة، ثم مراجعة أوراق الإجابة بالمواد التي تم الانتهاء من تصحيحها وتدقيقها، ثم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، وأخيراً إطلاق رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الرسمي.

وكانت قد بدأت اختبارات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي اعتباراً من يوم السبت الموافق لتاريخ 8 يونيه 2019 بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية للثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، وقد بلغ عدد الطلاب الذين قاموا بأداء الاختبارات “الفترة الأولى” لليوم الأول 615348 طالباً وطالبةً موزعين على 1817 لجنة امتحانية على مستوى محافظات الجمهورية، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية ننشر أخر المستجدات حول موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2019 فور التصريح الرسمي بذلك من قبل الوزارة.

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

بدأت اختبارات الثانوية العامة العام الدراسي الجاري “الفترة الأولى” اعتباراً من يوم السبت الموافق لتاريخ 8 يونيه 2019 بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية للشعبة العامة، واستمرت اختبارات الثانوية العامة لقسميها العلمي والأدبي حتى يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 3 يوليو 2019 بمادة الرياضيات البحتة لشعبة الرياضيات، ومنذ أن تم الانتهاء من الاختبارات والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم يبحثون ويتابعون أخر التصريحات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمعرفة موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2019.

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وترجع زيادة عمليات البحث عن موعد إطلاق نتيجة الطلاب والطالبات بشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لعام 2019 لأهمية هذه المرحلة التعليمية، حيث يتم تحديد الجامعة والكلية التي سينضم إليها الطالب أو الطالبة بناءً على نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس الحاصل/ة عليها.

وقد تم عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة لعدد 669749 طالباً وطالبةً بالشعبة الأدبية، وعدد 118071 طالباً وطالبةً في الشعبة العلمية “رياضيات”، وعدد 268938 طالباً وطالبةً في الشعبة العلمية “علوم” على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر أخر المستجدات حول موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس فور التصريح الرسمي بذلك، بالإضافة إلى رابط استعلام نتيجة الشهادة الثانوية العامة عبر الموقع المخصص للنتائج من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمشيئة الله تعالى.