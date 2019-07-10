اسماء المقبولين في جامعة الملك عبدالعزيز

قرّرت جامعة الملك عبدالعزيز تمديد فترة القبول في برامج الدبلومات التنفيذية التطبيقية التي تضم 3 تخصصات هي، الأمن السيبراني، البيانات الضخمة، هندسة البرمجيات.

وكانت جامعة الملك عبدالعزيز أتاحت استقبال طلبات القبول في برامج الانتظام للبكالوريوس، والدبلومات للطلاب والطالبات للعام الدراسي الجامعي 1441هـ، لخرّيجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك بالمركز الرئيسي بجدة وفرع الجامعة برابغ.

وأعلن في حينه استقبال الطلبات في جامعة الملك عبدالعزيز حتى نهاية شهر شوال الماضي، عبر بوابة القبول الإلكترونية “عزز” عبر هذا الرابط هــــنا.

وأتاحت جامعة الملك عبدالعزيز في مرحلة القبول إجراء أي تعديلات في الرغبات والبيانات إلى أن يتم تأكيد الطلب في المرحلة الثانية، فيما تتم مرحلة المفاضلة وإعلان نتائج المرشحين خلال شهر ذي القعدة.

وتتطلب المرحلة الأخيرة تأكيد رغبة القبول عبر بوابة “عزز”، ليمنح بعدها المرشح الرقم الجامعي، وتتم المراجعة النهائية الشاملة لبيانات المرشح ومطابقة مرفقاته والتأكد من شخصيته وإصدار البطاقة الجامعية.