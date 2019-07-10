“ترقبوا” نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 في جميع محافظات مصر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية...

نتابع معكم لحظة بلحظة آخر الأخبار التي تتعلق بنتائج الشهادة الثانوية الأزهري 2019، وذلك لأن الطُلاب يبحثون عنها باستمرار لمعرفة الدرجات التي استطاعوا الحصول عليها في المواد الدراسية، وقد أعلنت مشيخة الأزهر أن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الشعبة العلمية والشعبية الأدبية ستكون متاحة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية وهي المنصة الرسمية للأزهر الشريف، والتي يتم إطلاق النتائج من خلالها.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

لقد انتهى بالفعل طُلاب الثانوية الأزهرية من الامتحانات، كما أن مشيخة الأزهر أكدت أنه قد تم الانتهاء بشكل نهائي من التصحيح ومراجعة إجابات الطلاب، ويتم الآن رصد النتيجة، وعندما يقوم شيخ الأزهر باعتماد النتائج للطلاب سوف يتم الإعلان عن أسماء العشر الأوائل الثانوية الأزهرية 2019 ويليها الإعلان عن نتائج الثانوية الأزهرية الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس لجميع الطلبة والطالبات.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2019

حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن موعد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2019 ولكن بشكل عام وحسب التصريحات التي تم إطلاقها من خلال المتحدث الرسمي باسم الأزهر الشريف أن النتائج هذا العام متميزة، كما أنه أكد أن نسبة النجاح مرتفعة عن العام السابق، بالإضافة إلى أنه أكد على أن بوابة الأزهر الإلكتروني هي وجهة الطُلاب للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الازهري 2019 برقم الجلوس، ويمكن الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

ومنذ أن أدى الطُلاب الامتحانات هذا العام، ولم يصدر منهم أي شكاوى بخصوص الامتحانات أو اللجان الامتحانية على مستوى المحافظات، وسعت مشيخة الأزهر على التدقيق الشديد أثناء تصحيح الإجابات وذلك لكي يحصل الطلاب على حقوقهم.