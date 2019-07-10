التعليم: الانتهاء من تصحيح كراسات الإجابة للثانوية العامة و البدء في رصد الدرجات

كشفت بعض المصادر داخل اروقة وزارة التربية و التعليم عن الانتهاء اخيرا من عملية تصحيح كراسات الاجابة الخاصة بطلبة الصف الثالث الثانوي وبدء عمليات المراجعة ورصد الدرجات حيث من المتوقع ظهور النتيجة الاسبوع المقبل بعد الانتهاء من عمليات الكنترول و مراجعة الاجابات و الدرجات و رصدها كما صرح اليوم السابع : ان الكونترولات قد انجزت مهمة تصحيح الاوراق و تقدير الدرجات و بدأت في رصد الدرجات الان وعمليات المراجعة للتأكد من عدم حدوث اخطاء اثناء رصد الدرجات.

الانتهاء من تصحيح كراسات الإجابة للثانوية العامة و البدء في رصد الدرجات.

كما اوضحت الماصدر المختصة انه في خلال الايام القليلة المقبلة سيتم الاعلان عن قائمة اوائل الثانوية العامة واعتماد النتيجة رسميا الاسبوع المقبل وهو ما ينتظره الطلبة بفارغ الصبر ومن الجدير بالذكر هي سرعة اداء الكونترولات حيث انتهت امتحانات الصف الثالث الثانوي يوم 3 يوليو الجاري و في خلال اسبوع واحد فقط قد تم الانتهاء من كافة عمليات تصحيح الاوراق لجميع مواد الصف الثالث الثانوي بشعبتيه العلمية و الادبيه وهو انجاز حقيقي من حيث الاداء و السرعة.

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