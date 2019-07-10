شاهد طفل صيني يقع ضحية السلم الكهربائي بأحد مراكز التسوق!

وقع طفل ضحية لسلم كهربائي في أحد مراكز التسوق التجارية في الصين.

و نشرت وسائل الإعلام فيديو أظهر طفلا يهبط سلما كهربائيا برفقة والدته، في مركز تجاري بمدينة يوانغيانغ. وفي لحظة أخرى يسقط الطفل على السلم المتحرك وتحتار والدته بكيفية إنقاذه بسبب دخول يده في الفجوة بين درجات السلم.

ويهرع شهود العيان لانتشال الطفل، وأيضا بلا جدوى. فيما تمكن حارس مركز التسوق من إيقاف السلم المتحرك في اللحظة الحاسمة.

Advertisements

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، ذكرت صحيفة “الدايلي ميرور” البريطانية أن الطفل البالغ من العمر سنتين، قضى حوالي 45 دقيقة قبل وصول رجال الإنقاذ، الذين استطاعوا إخراج يده من مسننات السلم المتحرك ونقلوه إلى المستشفى وهو الآن يتلقى العلاج فيها على الرغم من عدم معرفة حالة يده بدقة.