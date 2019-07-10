في الذكرى الرابعة لوفاته: سامي العدل في ذاكرة الفن

تصادف اليوم الذكرى الرابعة لوفاة الفنان الصري سامي العدل عن عمر يناهز 69 عاماً بعد سلسلة من النجاحات التي حققها في شبابيك السينما المصرية.

شارك سامي العدل في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية وساعد الكثير من الوجه الصاعدة لتخطي العقبات في الساحة الفنية.

وبعد وفاته في 2015 عقب انتهائه من تصوير المسلسل الأخير له "حارة اليهود" أهدته مجموعة العدل جروب للإنتاج الفني ثلاثة من أعمالها الدرامية هي "واحة الغروب" و"لأعلى سعر" و"الحساب يجمع".

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عرف سامي العدل بطيبته بين زملائه حتى أن بعضهم قال بأنه صاحب دمعة قريبة ومشاعر مرهفة ودائماً ما يعذر الآخرين، ليترك بصمة كبيرة في تاريخ الفن المصري.

سامي العدل من مواليد 2 نوفمبر 1946، بدأ العمل بالوسط الفني منذ أوائل السبعينات، وانطلق بعدها في تقديم عدد من الأعمال الفنية الهامة أبرزها "حرب الفراولة"، "ريا وسكينة"، "حارة اليهود"، "قضية رأي عام".

كما شارك العدل كلاً من هند صبري ومنة شلبي وحنان ترك في فيلم أحلى الأوقات والذي تصدر شبابيك السينما المصرية لأسابيع منذ بداية عرضه، بحسب "مصراوي".