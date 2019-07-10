بوكيمون جو تحقق عائدات بقيمة 3 مليار دولار

حققت لعبة الواقع المعزز بوكيمون جو منذ إطلاقها قبل 3 سنوات ما يقارب إلى 2.65 مليار دولار، والتى يأتى أكثر من نصفها من الولايات المتحدة واليابان فقط على التوالي.

وبحسب موقع الإحصائيات sensortower الأمريكى، فبهذه الأرقام تكون "بوكيمون جو" ثاني أنجح لعبة من حيث الإيرادات مقارنة بكل ألعاب الموبايل الناجحة التي سبقتها مثل Candy Crush Saga و Clash Royale لكنها لم تصل إلى مستوى أرباح Clash of Clans.

وكشف التقرير أن أكثر من نصفها كانت من متجر بلاي ستور أي بنسبة 54% وما مقداره 1.43 مليار دولار، بينما الباقي 1.22 مليار دولار من متجر آبل، فيما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تصل عائدات اللعبة إلى 3 مليارات دولار بحلول نهاية العام الجاري.

والجدير ذكره أن اللعبة تم إطلاقها في يوليو 2016 لأجهزة أندرويد و آي أو أس، وتسمح اللعبة لمستخدميها بالتقاط وقتال وتدريب كائنات افتراضية تدعى البوكيمون، والتي تظهر على شاشات الأجهزة وكأنها موجودة في العالم الواقعي. "الخليج 365"