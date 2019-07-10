مصر: ضبط 95 جريمة الكترونية خلال أسبوع

أعلنت إدارة مكافحة جرائم الحاسبات، وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في مصر، عن تمكنها من ضبط 95 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين خلال أسبوع واحد.

وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوع عن ضبط 95، "قضية سب وقذف وتشهير – الابتزاز والتهديد – الملكية الفكرية – نصب إلكتروني – الاختراق – سرقة الحسابات – انتحال صفة" بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة "الإنترنت"، وضبط عدد (5) قضايا في مجال الغش أثناء الامتحانات والترويج للأدوات المستخدمة في عمليات الغش "سماعات" بإجمالي 12 صفحة على شبكة الإنترنت.

ويشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، بعد تكاثف الجهود الأمنية في الكشف عن الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي يتم ارتكابها عن الطريق الشبكة العنكبوتية، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب لحماية المواطنين. "مصراوي"